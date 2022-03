”Vähän kuin liittovaltiossa” – Vanhat kuntarajat haittaavat lukion kehittämistä Seinäjoella, sanoo eläkkeelle siirtynyt sivistysjohtaja Heikki Vierula

Talous pyörittää kaikkea

Sote-asioiden siirto hyvinvointialueille muuttaa kuntien arkea, koska talouden ennustettavuus paranee.

– Ne säästöt, joita on tehty kesken vuoden, ovat käytännössä johtuneet sote-menojen kasvusta. Eivätkä sielläkään oman toiminnan vaan ostopalvelujen käytöstä.

Sivistys on jo nyt suurin kaupungin omista toiminnoista. Työntekijöitä on 1800, kun vastaava luku on sotessa tuhannen paikkeilla.

– Kaupungin omaa toimintaa ovat sosiaalityö, lastensuojelu, vanhustyö ja terveyskeskus, mutta enemmän rahaa vievät erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut.