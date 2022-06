Väitös: Verenpainetaudin ja suolistobakteerien välillä on yhteys – Riskiä voi pienentää elintavoilla

Näytteet analysoitu Yhdysvalloissa

Kohonnut verenpaine on merkittävin maailmanlaajuisesti terveitä elinvuosia vähentävä tekijä. Lukuisista verenpainetaudin riskitekijöistä osaan on mahdollista vaikuttaa elintavoilla, mutta osa on synnynnäisiä.

– Ymmärrys verenpainetaudin synnystä ja kehityksestä on vielä puutteellinen. Se luo haasteita myös lääkekehitykselle.

Lääketeollisuus on Palmun mukaan keskittynyt enemmän vanhojen lääkeaineiden yhdistelmätablettien kehittämiseen kuin varsinaisten uusien lääkeaineiden etsimiseen.

Nykyään verenpainetaudin tautiopillista perustaa voidaan tutkia laajoissakin aineistoissa kustannustehokkaasti. Uusia biomolekyylien tutkimusmenetelmiä kutsutaan omiikoiksi.

– Keskeisintä väitöskirjassani oli selvittää, tarjoavatko nämä menetelmät uutta tietoa kohonneesta verenpaineesta suomalaisissa väestöaineistoissa.

Uusi tutkimusmenetelmä mahdollistaa liukuhihnamaisen näytteiden käsittelyn. Se on kuitenkin niin uusi, että näytteiden analysointi on tehtävä Yhdysvalloissa yhteistyökumppanin laboratoriossa. Toistaiseksi näytteiden lähettäminen sinne on halvempaa kuin teknologian toteuttaminen Suomessa.

Vahvalle yhteydelle lisätukea

Ravinnon suolamäärä vaikuttaa isäntälajin lisäksi myös suolistobakteerien elinolosuhteisiin. Toisaalta osa suolistobakteerien aineenvaihduntatuotteista päätyy isäntälajin verenkiertoon ja vaikuttaa soluprosesseihin.

Palmu tutki väitöskirjassaan myös verenkierrossa kulkevien pienten rasvaliukoisten tulehdusvälittäjäaineiden yhteyttä verenpainetautiin. Näiden eikosanoidien tutkimus tukee vahvaa yhteyttä.

Eikosanoidit saattavat ohjata kroonista matala-asteista tulehdustilaa, eivätkä ne siten ole vain sen olemassaolosta kertova mittari.

– Tutkimme myös laajahkon verenkierron aineenvaihduntatuotteiden paneelin merkitystä verenpainetaudin kehittymiselle. Käytimme sekä perinteisiä tilastollisia menetelmiä että koneoppimismalleja.

Tulosten perusteella seerumin rasva- ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöt, erityisesti korkea LDL- ja VLDL-kolesteroli, kytkeytyvät verenpainetaudin ilmaantuvuuteen.