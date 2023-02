Vaasalaiskaksikon keräämät tavarat viedään suoraan rintamalle Ukrainaan – Aina auttajien hyviä aikeita ei uskota: Kerran meitä epäiltiin ihmiskauppiaiksi

Vaasalaiset Siru Nurmi ja Rasmus Weijola ovat keränneet rahaa avustusmatkoja varten muun muassa myymällä ukrainalaisaiheisia tuotteita. Seuraavaa matkaan varten on käynnissä metallijätekeräys. Tavoitteena on kerätä 5 000 kiloa metallijätettä. Weijolan pihassa on vaihtolava, jonne metallijätettä saa viedä. Kuva: Jarno Pellinen