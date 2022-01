Eveliina Lindberg on aina tuntenut voimakkaasti Nyt elämä on hyvää, mutta hän muistaa yhä hyvin, miltä epätoivo tuntuu. Eveliina on kulkenut pitkän matkan ja saavuttanut tasapainoisen elämän Elämänsä kipeimmistä asioista hän kertoo, jotta ne voivat tuoda voimaa ja apua muille .