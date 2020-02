Seinäjoki juhlii 60-vuotista taivaltaan koko vuoden: Kessulassa sukelletaan muistojen kätköihin elokuussa

Seinäjoen kaupunkioikeuksien saamisesta on tänä vuonna kulunut 60 vuotta. Kaupunki juhlii merkkivuottaan avaamalla kaupunkilaisille useita yhteisiä tiloja.

Maaliskuussa vietetään Pohjan nuorisotalon avoimia ovia. Vanhaan Pohjan puukouluun on kunnostettu vapaa-ajanvietto- ja harrastustilat nuorisolle. Avajaisia juhlitaan 5. maaliskuuta.

Kesäsiirtola Kessulan 60-vuotisjuhlaa vietetään 2. elokuuta. Ohjelmassa on retkipäivä muistoihin, tarinoita vuosikymmenten varrelta sekä tietenkin makkaranpaistoa ja uintia.

Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetta avaa ovensa 11. maaliskuuta Seinäjoen taidehallin avajaisten merkeissä. Taidehallin Vintti-näyttelytilan ensimmäinen näyttely on taidegraafikko Petra Koiviston Notes. Hallissa paljastetaan kolmen pohjoismaisen taiteilijan Nice to (finally) meet you! -näyttely.

Avajaisviikolla Kalevan navetassa järjestetään maksuttomia talokierroksia ja näyttelyopastuksia torstaina ja perjantaina kello 11, 14 ja 17 sekä lauantaina ja sunnuntaina kello 14. Myös Taito Etelä-Pohjanmaan ja kansalaisopiston teknisten työn tiloissa on avoimet ovet ja työnäytöksiä avajaisviikon aikana.

Kulttuurikollektiivi Sillan Suljetut ovet -museodraamakierrokset valtaavat Törnävän kartanon kesällä. Draamakierrokset toivottavat katsojat tervetulleeksi tutustumaan kartanon historiaan ja vuosisadan rakkaustarinaan.

Eri huoneissa kulkeva esitys johdattelee herrasväen elämäntapaan ja kurkistamaan suljettujen ovien taakse. Kierrokset toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen museoiden ja Seinäjoen kaupunginteatterin kanssa.

Remontoidun kaupungintalon ja virastotalon avoimet ovet järjestetään lauantaina 12. syyskuuta. Samalla asukkaat pääsevät tapaamaan uutta kaupunginjohtajaa. Myös 60 vuotta täyttävässä Lakeuden Ristissä on avoimet ovet ja pääsy kirkontorniin ihailemaan maisemia.

Kansalaisopisto siirtyy vanhan lääninsairaalan alueelle, tulevalle Tammikampukselle elokuussa. Kansalaiskampukseen rakentuu opiston käyttöön uudenlaisia tiloja, jotka huomioivat myös erityistarpeet. Kampuksella on oma opetuskeittiö, liikuntatila ja kuntosali, tilat musiikille, kuvataiteille sekä Luovaamon bändi- ja teatteritaiteen opetustilat.

Ensikurkistus tiloihin on mahdollista jo to 7. toukokuuta, kun Tammikampusalueen toimijat yhdessä Seamkin kulttuuriopiskelijoiden kanssa järjestävät Ajatus Aisteille -hyvinvointitapahtuman.

Kansalaiskampuksen vihkiäiset järjestetään loppuvuodesta. Tammikampusalueella sijaitsevat Kansalaiskampuksen lisäksi mm. Seamkin sosiaali- ja terveysalan opetus, musiikkiopisto, Perhetalo Kivirikko, Ohjaamo ja Marttilan talli.