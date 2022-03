Airbnb on kodikas ja edullinen vaihtoehto hotellille – Asunnon omistajalle toimintatapa on pysyvän vuokralaisen ottamista kannattavampaa

Yhä useammat ihmiset Seinäjoella ovat avanneet kotinsa ovet tuntemattomille majoittujille netin Airbnb-majoituspalvelun kautta.

Seinäjokelainen Veera Piilola on yksi alueen Airbnb-supermajoittajista. Hän laittoi asuntonsa vuokralle Airbnb-sivustolle loppuvuodesta 2019. Asunto, 40,5-neliöinen kaksio, oli silloin viikot tyhjillään hänen opiskeluidensa vuoksi. Siitä idea Airbnb-majoittajaksi ryhtymisestä sai alkunsa.

Asunnossa on vieraillut tähän mennessä noin sata majoittujaa, osa useampaan kertaan. Kerrallaan majoittujia saa olla maksimissaan kolme.

– Airbnb-sivullani on tällä hetkellä 85 arvostelua. Kaikki vieraat eivät ole halunneet kirjoittaa julkista arvostelua. Sen sijaan he ovat jättäneet esimerkiksi itse kirjoitetun lapun asunnon pöydälle, Piilola kertoo.

Piilola asuu itse kaksiossaan niinä päivinä, kun varauksia ei ole. Varattuina päivinä hän majoittuu poikaystävänsä luona.

– Lähitulevaisuudessa asunto on tarkoitus jättää Airbnb-käyttöön täyspäiväisesti, jos kysyntää riittää.esäsesonki on vilkkain

Piilolan mielestä Airbnb-toiminnan paras sesonki on ehdottomasti kesä.

Hän on vuokrannut asuntoaan ainoastaan korona-aikana, jolloin tapahtumakesä on ollut tavallista suppeampi. Joitain kesätapahtumien kävijöitä hän on silti päässyt majoittamaan.

– Asunnossani on majoittunut esimerkiksi Kuninkuusravien ja Vauhtiajojen vieraita.

Monet varaavat pidennettyjä viikonloppuja perjantaista sunnuntaihin.

– Paljon on eri paikkakunnilta tulevia opiskelijoita. Mitään ryyppykansaa ei silti ole asunnossani ollut, Piilola toteaa tyytyväisenä.

Majoittaja siivoaa itse

Majoittujan on sitouduttava vierailun aikana tiettyihin sääntöihin. Esimerkiksi taloyhtiön sääntöjä on noudatettava, ja hyvät käytöstavat ovat tärkeitä.

– On kohteliasta ilmoittaa, kun ensimmäisen kerran saapuu asunnolle ja kun sieltä poistuu.

Lisäksi perussiisteys on toivottavaa, vaikka Piilola myöntää siivoavansa itse majoittujien jäljiltä.

– En voi luottaa siihen, että he siivoaisivat aina tarpeeksi hyvin.

– Lisäksi olen nyt korona-aikana sitoutunut tehostetun siivouksen ohjelmaan. Joudun siis joka tapauksessa asukkaiden välissä esimerkiksi desinfioimaan pinnat ja tuulettamaan asunnon, vaikka edellinen asukas olisi jättänyt asunnon siistiksi.

Joustava asenne on etu

Veera Piilolan mukaan joustava asenne tekee hyvän majoittajan.

– Asunnossani sisäänkirjautuminen on kello 15, mutta joskus majoittuja haluaisi päästä asunnolle aiemmin tai kirjautua ulos myöhemmin. Silloin majoittajalta olisi hyvä löytyä vähän joustonvaraa.

Yhteydenpito toimii pääosin puhelimen välityksellä.

– Pyrin olemaan mahdollisimman hyvin puhelimen ääressä tavoitettavissa ja vastaamassa kysymyksiin.

Vain vähän negatiivista

Piilolan kokemukset Airbnb-vuokraemäntänä ovat olleet lähinnä positiivisia.

–Minulla on käynyt hyvä tuuri, koska onhan niitä kauhutarinoitakin kuultu.

Eteen tulleet ongelmat ovat olleet pitkälti vahinkoja.

– Muutama juomalasi on rikkoutunut. Silloinkin oli ystävällisesti jätetty rahaa korvaukseksi, Piilola kertoo.

– Myös petivaatteita on otettu joskus lisää ilman lupaa. Nämä ovat kuitenkin lopulta pieniä juttuja.