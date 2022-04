Hämähäkkikeinu, katukoriskenttä vai kalastusfestarit? – Äänestä miten nuoriin käytetään 50 000 euroa

Seinäjoen kaupungin asukkailla on mahdollisuus päättää, miten nuorten ja lasten hyvinvointia voidaan edistää 50 000 eurolla.

Kyseessä on osallistuva budjetointi, jota kokeiltiin Seinäjoella ensimmäisen kerran viime vuonna. Toimintatavassa asukkaat otetaan mukaan verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Viime vuonna jaossa oli 40 000 euroa keskusta-alueen viihtyisyyden ja toiminnallisuuden parantamiseen. Ideoinnin perusteella keskustaan hankitaan esimerkiksi lisää roskakoreja, penkkejä ja kukkalaitteita.

20 ideaa tarjolla

Tämän vuoden määrärahan käyttötarkoituksen kohteista asukkaat saivat jättää ideoita alkuvuodesta. Ideoita tuli 67 kappaletta.

Idean piti olla minimissään 5000 euron ja korkeintaan 50 000 euron suuruinen.

Jätetyistä ideoista äänestykseen pääsi 20 ideaa. Osa listan ulkopuolelle jääneistä kohteista toteutetaan myöhemmin kaupungin omana projektina.

Jos kaikki äänestykseen päässeet toiveet toteutettaisiin, niihin kuluisi 395 000 euroa. Toivelistalle kuuluu niin tapahtumia kuin pulkkamäkiäkin.

– Nyt on tosi tärkeää, että asukkaat äänestävät kehittämiskohteista mieluiset. Asukkaiden ääni sanoen ratkaisee, mitkä ideat toteutetaan. Äänestäjillä on varmasti vaikeaa valita edessä, koska kaikki ideat ovat hyviä ja käytettävänä on vain 50 000 euroa, selvittää vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila Seinäjoen kaupungilta.

Äänestys päättyy 1. toukokuuta. Projektit toteutetaan tämän vuoden aikana.