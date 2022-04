Kökkätyöllä ukrainalaisten kodit kuntoon - Huonekaluenkelit kuljettavat lahjoitetut mööpelit pakolaisten tyhjiin asuntoihin

Omaa maata ja kotia ei jätetä

Välillä asiat järjestyvät ja palat loksahtelevat paikoilleen ihan sattumalta. Huonekaluenkelit tutustuivat kierroksillaan Ukrainasta 11 vuotta sitten työn perässä Suomeen muuttaneeseen Natalia Maksimchukiin. Nainen hyppäsi pakettiauton kyytiin ja on sen jälkeen ollut tulkkina joka ilta. Tämä on helpottanut asioita paljon, sillä monet ukrainalaiset puhuvat huonosti englantia.

Maksimchukin vanhemmat eivät ole suostuneet jättämään kotimaataan edes sodan alettua.

– He sanovat, että Ukraina on heidän maansa ja he asuvat omassa kodissaan kuolemaansa saakka. He haluavat tulla haudatuksi samaan maahan, johon koko suku on vuosisatoja haudattu.