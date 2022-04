Kolmiulotteinen pallopeli vetää altaan pohjalle – vedenalainen rugby kysyy kuntoa, mutta palkitsee sen, joka uskaltaa sukeltaa sekaan

Kuin vedenalaista rugbyä

Seinäjoen yhteiskoulua käyvä Jalmari Kivimäki, 13, on yksi seuran nuorista pelaajista. Hän treenaa lajia tavoitteellisesti kahdesti viikossa.

– Uppopallo on kiva laji, jossa voi liikkua vapaasti ylös, alas ja sivulle. Aiemmin harrastin myös sukellusta. Uppopallo ei ole myöskään vaarallista, jos ei pelkää mustelmia, Kivimäki kuvailee.

Seuran uppopallovastaava Samuel Ahvenlampi on kotoisin Lapualta. Hän on harrastanut lajia yli 10 vuotta. Ahvenlampi pitää uppopalloa monipuolisena, nopeatempoisena ja taktisena lajina.

– Uppopallo on vedenalaista rugbyä. Se on täysin kontaktilaji, jossa tulee mustelmia. Lyöminen ja potkiminen on kielletty, eikä toisten pelaajien pelivarusteisiin saa tarttua. Pallollinen pelaaja saa kuitenkin ottaa kontaktia toisiin. Toiset pelaajat puolestaan saavat ottaa kontaktia vain pallolliseen pelaajaan.

Ahvenlampi päätyi lajin pariin halutessaan harrastaa jotain liikunnallista ja urheilullista.

– Eksyin kokeilemaan uppopalloa ja jäin sille tielle, kun pelkkä uinti tuntui tylsältä.

Uppopallo on Ahvenlammen mukaan maailman ainoa aidosti kolmiulotteinen pallopeli.

– Laji voi jännittää aluksi monia. Peli on todella hauskaa, kun muutaman kerran vain uskaltaa kokeilla. Pallo tai vastustaja voi tulla mistä suunnasta tahansa. Se tekee pelistä yllättävän.

Uppopalloa pelataan uima-altaan syvässä päässä tai hyppyaltaassa. Joukkueeseen kuuluu 12 pelaajaa. Vedessä on yhtä aikaa kuusi pelaajaa (kaksi maalivahtia, kaksi puolustajaa ja kaksi hyökkääjää) kummastakin joukkueesta. Vaihdot ovat lentäviä.

Altaan pohjaan on molempiin päihin kiinnitetty kori, johon pallo on tarkoitus saada.

– Suolavedellä täytetty pallo uppoaa altaan pohjaan, eikä sitä voi syöttää kovin pitkälle tarkasti. Pallon voi ryöstää toiselta ja repiä kaverin pois korin päältä, Ahvenlampi kuvailee.

Voittaja on joukkue, joka saa enemmän maaleja koriin. Pelissä on kolme tuomaria, joista altaassa on kaksi.

Maailman rankin laji?

Usein kuulee sanottavan, että uppopallo on maailman rankin laji. Ahvenlampi ei allekirjoita väitettä.

– Näin asia ei ole. Harrastelijatasolla pystyy pelaamaan lähes kuka tahansa. Laji sopii yhtä hyvin miehille ja naisille. Jos vain löytyy oikeaa asennetta, pärjää varmasti.

– Seuralta löytyy aloittelijoille kaikki tarvittavat välineet. Treeneihin kannattaa tulla rohkeasti tutustumaan. Tämä on hauska ja urheilullinen laji, Ahvenlampi sanoo.