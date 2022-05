Paljon puhuttanut Paimentyttö saa pesuvetensä takaisin – Toisesta teoksesta vesi katkaistiin vuosia sitten ja allas peitettiin metallilevyillä

Paimentyttö on pessyt kasvojaan Seinäjoen Keskuspuistossa 59 vuotta. Suurten koivujen katseessa sijaitseva, Jussi Koivusalon tekemä veistos on jäänyt monelta huomaamatta. Paimentyttö nousi parrasvaloihin muutama viikko sitten, kun sen pesuvesi vaihdettiin sepeliin.

Ratkaisu herätti negatiivisia tunteita. Asiaa on pohdittu niin lehtien sivuilla kuin sosiaalisessa mediassakin.

Miksi Paimentytöltä vietiin vesi? Kysymykseen vastaa kaupunginpuutarhuri Kari Hirvensalo.

– Alueella oleva lasten leikkikenttä siirtyi entisen suihkulähteen kohdalle ja samalla lähemmäs patsasta. Ei ole turvallista, että leikkipaikan lähellä on vettä.

Jos sekä suihkulähdeallas että Paimentytön vesiallas olisi haluttu säästää, molemmat olisivat vaatineet peruskorjauksen.

– Paimentytön altaan vedenkierrossa on ollut ongelmia. Maan alla olevat vanhat putkistot ovat ilmeisesti huonossa kunnossa, selvittää kaupungin vihertyöpäällikkö Kari Kankaanpää Ilkka-Pohjalaisessa julkaistussa jutussa.

Paimentyttö on joutunut peseytymään sepelillä syksystä saakka. Välillä kivikasa on ollut kaupunkilaisista kohtuuttomankin suuri. Asia on huvittanut ohikulkijoita.

– Ratkaisu ei ole pysyvä. Joku keino piti kuitenkin syksyn pimeydessä keksiä ja tähän päädyttiin, Hirvensalo toteaa.

Vesi solisee pian uudelleen

Paimentyttöpatsas kuuluu Seinäjoen kaupungin taidekokoelmaan.

Seinäjoen Taidehallin taidekuraattori Sanna Karimäki-Nuutinen ei ole puistotoimen ratkaisusta innoissaan.

– Asia tuli esille ihan puskista kun tuttuni vinkkasi katsomaan postausta Facebookin Puskaradiosta. En pidä ratkaisua onnistuneena. Kyse on tiedotuskatkoksesta eikä asiaan liity mitään dramatiikkaa.

Karimäki-Nuutinen ja Seinäjoen kaupuingin julkisen taiteen koordinaattori Maya Syrjälä painottavat, ettei kyseessä ole pysyvä ratkaisu. Kyseessä on kaksiosainen teos, joka koostuu patsaasta ja vesielementistä. Toista osaa ei voi ottaa pois teoksen ideaa muuttamatta, joten Paimentyttö saa lampensa takaisin.

– Selvittelemme, miten asia saataisiin korjattua. Ensisijaisesti tullaan puhumaan soran poistosta ja vesiaiheen palauttamisesta. Asia pyritään hoitamaan mahdollisimman pian.

Syrjälä ja Karimäki-Nuutinen ovat tyytyväisiä siihen, että muutos on herättänyt keskustelua. Se kertoo siitä, että Paimentyttö on asukkaille tärkeä.

– Julkiset taideteokset ovat osa kaupunkilaisten arkiympäristöä ja on ilahduttavaa, että teoksen kohtalo koskettaa asukkaita, Syrjälä sanoo.