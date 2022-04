Valopylväät kannattelevat taidetta Keskustorilla – Banderollit johdattelevat villiin festaritunnelmaan

Seinäjoen Keskustorin valopylväisiin on asennettu banderoilleina värikkäitä taideteoksia. Ne ovat taiteilija Noora Ojanperän käsialaa. Kolmen työn sarja on nimeltään Ja me laulaisimme kuorossa Irwiniä.

– Tilasimme teoksen, jonka aiheena oli väljästi kesä Seinäjoella ja horsma, kertoo kaupungin markkinoinnista viestintäsuunnittelija Tytti Kettula Seinäjoen kaupungin verkkosivulla olevassa tiedotteessa.

Ojanperä lähti etsimään materiaalia itse ottamista vanhoista valokuvista.

– Kävin läpi suuren määrän kuvia, joiden joukosta eniten puhuttelevaksi materiaaliksi nousivat heilahtaneet Provinssissa vuonna 2014 otetut valokuvat, kertoo Ojanperä.

Skanneria hyödyntäen Ojanperä vie jo valmiiksi heilahtaneita kuvia vielä abstraktimpaan suuntaan.

Teoksissa Ojanperä sanoo palavansa kesään ja siihen taianomaiseen tunteeseen, johon festareilla uppoutuu.

– Yhdistän festaritunnelmaan suurta yhteenkuuluvuutta muiden kanssa, heittäytymistä, liikutusta, ihmismassaan katoamista ja villiintymistä. Käsitys ajasta muuttuu, kun samaan aikaan kaikki tapahtuu siinä hetkessä ja toisaalta aika kiitää aivan liian nopeasti. Näissä samoissa tunteissa on myös jotain, mitä yhdistän kesään. Vapaus ja tunne siitä, että mitä vain voi tapahtua, taiteilija luonnehtii.