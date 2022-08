Eletään 1930-lukua. Elenan elämässä on kaikki hyvin. On vakaa, joskin etäinen avioliitto. On työ ompelijana miehensä perheen ruumisarkkuja valmistavalla verstaalla. Arki soljuu tutuissa uomissaan.

Eräänä päivänä liikkeeseen astuu Lydia. Enonsa arkkua maksamaan tullut L...