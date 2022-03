KirjaAnn-Christin Antell: Puuvillatehtaan perijä Gummerus 368 s. Turku-aiheisista kaunokirjallisista teoksista ei ole pulaa On kuitenkin perusteltua todeta, että suuri Turku-romaani on puuttunut On olemassa suuri Kotka-romaani, samoin esimerkiksi suuret Tampere-, Nokia-, Kuop.