Arvio: Annette hämmentää, hirvittää ja ilahduttaa – Tällaista musikaalia ei ole toista, viisi tähteä!

Cannesissa parhaana ohjaajana palkitun Leos Carax’n uutuus on häpeilemättömän melodramaattinen, absurdi ja fantastinen satu. Henry McHenry (Adam Driver) on kiistanalainen stand up -koomikko, jonka rakastettu on kaikkien palvoma oopperatähti Anne (Marion Cotillard). Kuva: Future Film