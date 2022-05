Minä, Zlatan. Ohjaus Jens Sjögren. K7. 1h 43min.

★★

Jens Sjögrenin elokuvan nimi kertoo melkein kaiken.

Ensin on suuri minä, joka on Zlatan Suuri. Minä, Zlatan Ibrahimović -kirja on pohjana. Se on kaavaan istutettu tarina,...