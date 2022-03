Sonic the Movie 2 Ohjaus Jeff Fowler K7. 2h 2min ★★★ Disney sen on opettanut: pieni haluaa sankariksi Se on satua ja mytologiaa Segan videopelijätiksi nostanut supersähäkkä Sonic-siili ei alkuelementissään halunnut sankariksi vaan kiitää mahdollisimman nopeasti 2D-maisemien l.