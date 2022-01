Arvio: Marko Hautala teki uuden aluevaltauksen – Ensimmäisen novellikokoelman tarinoissa yksi asia on kuoleman kauhuakin väkevämpää

Marko Hautalan novellikokoelmassa on mukana muun muassa novelli Varpaat. Tarina oli ehdolla yhdysvaltalaisen Shirley Jackson Award -palkinnon saajaksi. Hautala on ensimmäinen suomalainen, joka on päässyt ehdokaslistalle. Kuva: Veikko Somerpuro