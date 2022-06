Arvio: Paula Havasten Nuijasota-romaani on julma kurkistus maailmaan, jossa veri virtaa ja naisia raiskataan

Kirjailija Paula Havastella on pohjalaisjuuret: hänen äitinsä on Kauhavalta ja isä Töysästä. Laahus on hänen Nuijasota-romaanisarjansa avaus. Kuva: Marek Sabogal

Anne Puumala