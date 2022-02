ElokuvaMargareeta – Pohjolan kuningatar Ohjaus Charlotte Sieling K12. 2h 1min ★★ Kun elokuva sijoittuu 1400-luvun alun yhteispohjoismaiseen Unioniin ja ikäraja on 12, sehän tarkoittaa, että nyt ei ole luvassa mättöä Se on hyvä, sillä historiassa on tiettävästi tapahtunut muuta.