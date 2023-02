Arvio: Poliisin työstä kertova tv-sarja onnistuu ihmeesti myös Pohjanmaan matkailumainoksena

Harjoitusta tarvitaan

Sarja on hyvin tehty ja laadukas. Vaasan seudun lisäksi hyvää PR:ää satelee myös näille ammattiryhmille. Kansalaisena voi olla turvallisin mielin, jos hädän sattuessa paikalle tulee ohjelman kaltaisia sankareita. Ehkä aloille saadaan enemmän hakijoita, yhteishakukin on juuri alkanut.

Eri ammattilaisten työtä seuratessa käy ilmi, että pelastuslaitoksen väki ei todellakaan ole toimettomana silloin, kun missään ei ole tulipaloja tai muita tehtäviä. Eihän tositoimista tulisi mitään, ellei taitoja, kuten savusukellusta, ylläpidetä harjoituksilla.

Rannikkoseudulla on myös oma erityispiirteensä. Saaristossa on paljon vapaa-ajan asutusta, ja pelastuslaitokselle tulee tehtäviä sinnekin. Työntekijät harjoittelevat navigointia kivikkoisessa ja matalassa saaristossa, jotta se onnistuu säässä kuin säässä. Tällä kertaa venereissun dramaattisin hetki on ison muovipussin poimiminen merestä.

Tulli taas pysäyttelee rekkoja ja tarkastaa, että lastit on oikein kiinnitetty. Sarjassa esitellään myös yksi tullin erikoinen työtehtävä bensa-asemilla.

Oman lisänsä tuo se, että sarja esittelee näitä sankareita myös siviilissä. Yksi rakentaa saunaa ja toinen treenaa hiihtokilpailua varten.

★★★

Pohjanmaan sankarit alkaa Yle Fem -kanavalla 27.2. kello klo 19. Kaikki jaksot Yle Areenassa 27.2. alkaen.