ElokuvaEläinoikeusjuttu Ohjaajat Saila Kivelä & Vesa Kuosmanen K16. 1 h 22 min ★★★ On tavattoman harvinaista, että dokumenttielokuvalle määrätään ikärajaksi 16 vuotta Eläinoikeusjuttu on tällainen elokuva, ja sen nähtyään korkean rajan ymmärtää Dokumentissa on mukana rankk.