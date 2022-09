On vierähtänyt tovi siitä, kun Seinäjoen kaupunginteatterissa nähtiin edellisen kerran maakunnan historiaa käsittelevä kantaesitysnäytelmä. Nyt sellaista herkkua on tarjolla, sillä teatteri on tuonut suurelle näyttämölle Lapuan patruunatehtaan räjähdyksestä kertovan näytelmän....