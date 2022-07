Arvio: Suosittu pohjalaiskirjailija aloittaa uuden dekkarisarjan – Avausosassa paetaan niin gangstereita kuin poliisejakin

Evijärveltä kotoisin oleva Christian Rönnbacka (s. 1969) on poliisitaustainen kirjailija, jonka teoksia on myyty yli 350 000 kappaletta. Hautalehto-sarjan kymmenes dekkari Kostajan merkki ilmestyy lokakuussa 2022. Dekkareiden lisäksi Rönnbackalta on julkaistu tietokirjoja. Kuva: Nauska