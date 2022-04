The Twin – Paha kaksonen Ohjaus Taneli Mustonen K16, 1h 39min.★★★ Taneli Mustonen, unohda ne Luokkakokoukset, mekin olemme jo unohtaneet Tai komediat yleensä Kauhu on selvästi lajisi Bodom (2016) ja nyt The Twin – Paha kaksonen osoittavat, että vähän yli nelikymppinen ohjaaja.