Arvio: Uusi Avatar on intiimi ja häikäisevä eepos perheen, luonnon ja alkuperäiskansojen puolesta - Täydet viisi tähteä

Uuden Avatar: The Way of Water -elokuvan tapahtumat sijoittuvat yli vuosikymmen ensimmäisen elokuvan tapahtumien jälkeen. Kuva: 20th Century Studios