Balettitanssija Marko Juusela päätti jättää elämänsä Pietarissa ja uransa Mariinski-teatterissa – "Sodan alkaessa monet ihmiset vain itkivät"

Pastor on maailmanlaajuisesti arvostettu koreografi. Juuselalle on meriitti, että hän pääsee tanssimaan Pastorin koreografioita. Maineikkaan koreografin lisäksi Juuselan päätökseen vaikuttivat muun muassa monipuoliset produktiot ja suuri lava. Baletin lava on Euroopan suurin, suurempi kuin Mariinskin ja Moskovan Bolshoi-teatterin.