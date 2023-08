Barbenheimer on elokuvateollisuuden jätti-ilmiö, jota seuraa Hollywoodin tuotantokriisi

Näyttelijöiden lakon on uskottu jatkuvan ainakin kuukausia. Sen seurauksena Emmy-gaalaa on jo siirretty määrittelemättömästi eteenpäin syyskuulta. Elo–syyskuun vaihteessa järjestettävien Venetsian elokuvajuhlien avajaiselokuvaksi julkistettu Challengers vaihtui italialaiseen draamaelokuvaan, ja ohjelmistossa on muutenkin poikkeuksellisen vähän Hollywood-elokuvaa.