Cannes antoi Johnny Deppille puolustautumisalustan

Keskeinen kiihdyttäjä on ohjaaja Maiwennin valinta ottaa Johnny Depp elokuvansa Jeanne Du Barry toiseen pääosaan Ludwig XV:ksi. Deppille rooli on ensimmäinen iso elokuvatyö, jonka hän on saanut sen jälkeen, kun hänen ja Amber Heardin avioero-oikeudenkäynnissä julkisesti setvityt parisuhdeväkivaltasyytökset tulivat esiin vuonna 2018. Depp sai potkut sekä Pirates of the Caribbean- että Fantastic Beasts-elokuvasarjoista.