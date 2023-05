Cannesin elokuvajuhlat alkavat Ranskan lakkokevään keskellä – ammattiliitto uhannut katkaista sähköt tapahtumasta

Protestit Croisetten bulevardilla on kielletty elokuvajuhlien aikana, mutta ammattiliitto CGT on uhannut tehdä läsnäolonsa tiettäväksi. Ammattiliitto on muun muassa uhannut katkaista sähköt tapahtuman aikana ja järjestää mielenosoituksen Carlton Hotellin edessä perjantaina.