Cha cha cha -hype hyppää silmille Liverpoolissa – Käärijä-paitainen Karina matkusti viisuihin Australiasta asti

Paikalle on parkkeerattu myös Liverpooliin tuotu saunarekka. Kun Käärijä eli Jere Pöyhönen ilmestyy sieltä ulos tekemään tv-haastattelua, ympärille kerääntyy pian kymmenittäin ihmisiä. Neonvihreä bolero on piilossa mustan toppatakin alla, mutta viisufanit tunnistavat kyllä Käärijän, ja pian ilmassa on lukuisia puhelimia ikuistamassa tapahtumia.