Chantal Akermanin teos ohitti Vertigon ja Citizen Kanen maailman parhaana elokuvana

Vuoden 2012 listalla oli mukana ainoastaan kaksi 2000-luvulla valmistunutta elokuvaa, Wong Kar-wain In the Mood for Love (2001) ja David Lynchin Mulholland Drive (2001). Nyt ne kumpikin kiilasivat jo kymmenen parhaan elokuvan kärkeen, Wongin elokuva sijalle viisi ja Lynch sijalle kahdeksan. Muutoksen tuulet näkyivät selkeästi elokuvien iässä: parilla viimeisimmällä top 10 -listalla ei ollut lainkaan alle 25-vuotiaita elokuvia, nyt niitä oli joukossa siis kolme.