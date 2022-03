Rajoitusten poistuessa suomalaisille valkokankaille on luvassa kevään aikana todellinen elokuvien tulva.Teattereihin saapuu jopa 4–6 uutta elokuvaa per viikko, ja mukana on myös useita odotettuja ulkomaisia ja kotimaisia ensi-iltoja Kokosimme poimintoja siitä, mitä elokuvan ystäv.