Eva Dahlgren halusi pitää kesän keikattomana, mutta Vaasalle hän ei voinut sanoa ei – Sisäsatamassa kuullaan pian tarkoin valittuja lempilauluja

Alkuvaihe paras vaihe

Puhelinhaastattelun aikaan muusikko on työhuoneellaan Tukholmassa. Hän kertoo aloittaneensa juuri uusien laulujen kirjoittamisen.

– Tämä alkuvaihe on paras vaihe. En tiedä vielä yhtään, mitä ja millaista tulee, etsin ja kaikki on vielä auki ja se on ihan parasta. Tänäänkin, kun täällä Tukholmassa on huono sää, voin ihan rauhassa keskittyä näihin hommiin.

Musiikin ohella Eva Dahlgren on ansioitunut myös valokuvaajana ja kirjailijana. Hän on julkaissut neljä lastenkirjaa ja luovuuden prosesseja luotaavan Hur man närmar sig ett träd ( suom. Kuinka lähestyä puuta) -kirjan.

Viime syksynä Dahlgrenilta ilmestyi muistelmateos Instrumenten – memoarer under konstruktion, del 1. Teos syntyi Dahlgrenin halusta kertoa elämästään omalla tavallaan.

– Minua on haastateltu mediaan 70-luvulta lähtien. Haastatteluissa yleensä toistuvat samat kysymykset. Halusin nyt kirjoittaa niistä asioista ja tapahtumista, jotka itse koen tärkeiksi ja siinä järjestyksessä kuin haluan.