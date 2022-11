Hitit puuttuvat – syksy toi elokuvateattereihin yleisökadon

Aika joulusta helmikuun lopulle on Suomessa vuoden tärkein sesonki elokuvateattereille. Kauden ykköselokuvaksi povataan Avatar: The Way of the Wateria. Se on jatko-osa vuoden 2009 Avatarille, joka rikkoi aikanaan ennätyksiä ja avasi tietä 3D-leffojen buumille.