Hugh Jackman sai roolin Isä-elokuvan ohjaajan uudesta elokuvasta – The Son käsittelee mielenterveysongelmia ja perhesuhteita

The Sonin vastaanotto on ollut nihkeämpi. Sitä on kuvailtu hyvää tarkoittavaksi melodraamaksi, joka on julma hahmoille ja katsojalle. Elokuvan puolustajista Guardianin kriitikko Peter Bradshaw kuvaili elokuvaa voimakkaaksi, ylisti Hugh Jackmanin roolityötä ja pohti The Sonin aiheeksi keski-ikäisten pelkoja ja ymmärtämättömyyttä nuoria kohtaan.