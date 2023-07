Huumattu ja viilletty kassanhoitaja löytyi pankkiholvista Lapualla – Kari Haakana nostaa kirjassaan esiin Suomea yli 90 vuotta sitten kuohuttaneen historiallisen pankkiryöstön

Ratkaiseva johtolanka

Tutkinta edistyi ripeästi, ja jo kahden päivän päivän kuluttua ryöstöstä poliisi kertoi kohu-uutisen. Kassanhoitaja Ilmi Karttunen oli pidätetty. Erääksi ratkaisevaksi johtolangaksi osoittautui partakoneen terä, jolla kassanhoitajan rannetta oli viillelty.

Poliisi löysi hänen asunnostaan samanlaisia partakoneenteriä kuin pankin holvista löytynyt. Terissä oli sama sarjanumero.

Karttunen pidätettiin, samoin hänen Turussa asuva aviomiehensä Antti Karttunen. Lisäksi alkoi paljastua, että pankista oli aiemminkin kadonnut rahaa.

Runsaat kaksi viikkoa ryöstön jälkeen Antti Karttunen vapautettiin. Kaksi päivää sen jälkeen Ilmi Karttunen tunnusti. Hän kertoi lavastaneensa ryöstön peittääkseen aiemmin tekemiään kavalluksia.

– Lapuan tapauksen tekee erilaiseksi se seikka, ettei kyse ollut varsinaisesta ryöstöstä vaan sellaiseksi naamioidusta kavalluksesta. Se on poikkeuksellinen myös siksi, että päätekijä oli nainen. Yleensä pankkiryöstäjä on aina mies. Jos naisia onkin mukana, he toimivat avustajina, Kari Haakana sanoo.