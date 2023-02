Intialaisdokumentti lintusairaalasta nousi Oscar-ehdokkaaksi

Maaliskuun 12. päivänä jaettavien Oscarien dokumenttikategoriassa on viisi elokuvaa. Palkinnosta kilpailevat venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin muotokuva Navalny, intialainen All That Breathes, ukrainalaiseen orpokotiin sijoittuva, suomalaisten yhteistuottama Sirpaleiden talo sekä Suomessakin valkokangaslevitykseen ehtineet Fire of Love ja All the Beauty and the Bloodshed.