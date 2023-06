Jättielokuvien vetovoima korostuu, mutta leffateattereilla on haasteita – elokuvien katsojamäärät ovat selkeästi jäljessä pandemiaa edeltävää aikaa

Tänä vuonna on elokuvateattereissa ollut vasta muutamia todellisia jättimenestyksiä. Suomen katsotuin elokuva vuoden ensimmäisellä puoliskolla on suosikkipeleistä ammentava Super Mario Bros. Sen on nähnyt noin 260 000 suomalaista. Toiseksi eniten katsojia on elokuvateattereissa saanut Avatar 2, jonka 358 000 katsojasta tämän vuoden puolella kertyi 200 000.