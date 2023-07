"Jos ei olisi tarkkoja aikatauluja, ei tästä tulisi mitään" – Vauhtiajojen lavat rakentuvat kolmessa päivässä

Esiintymislavojen turvallisuus on testattu valmiiksi tehtaalla niiden valmistuksen yhteydessä. Siksi on erityisen tärkeää, että ne rakennetaan sertifikaattien ja muiden ohjeiden mukaan.

- Kun lavat ovat kasassa, pitää meiltä löytyä pystytystodistus, johon on merkattu, kenen tuote lava on, kuka on rakentaja, millaiset tuulirajoitukset ovat ja tuottajan verkkosivut.