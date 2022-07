Jurvaan avautui kauan odotettu taidekeskus – Tilana tuttu huonekalutehdas

Mikki Paajasella on työtila Jurvassa entisessä huonekalutehtaassa, joka on vähitellen muuttunut modernin veistotaiteen keskukseksi. Paajasen taiteessa olennaista on veistoperinteen ja värien yhdistäminen. Kuva: Hanna Kleemola