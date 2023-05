Käärijälle ennakoidaan voittoa Euroviisujen ensimmäisestä semifinaalista – finaalipaikasta kilpailee tänään monta ennakkosuosikkia

Kroatiaa edustaa kotimaassaan provokatiivisista esityksistä tunnettu yhtye Let 3. Sodanvastainen kappale Mama SC! pilkkaa diktaattoreja, ja sitä säestää kenties koko viisujen erikoisin lavashow. Yhtye on joskus esiintynyt myös alasti, mutta on jättänyt viisulavalla sentään kalsarit jalkaan.