"Kaikki riidat unohdetaan" – Muslimien paastokuukausi huipentuu kolmipäiväisiin juhliin

Mirwais Jabary on käynyt aamulla jo Vaasassa rukoilemassa, koska siellä on moskeija. Miehet rukoilevat ramadanin päätteeksi moskeijassa, jos se suinkin vain on mahdollista. Naiset rukoilevat kotona.

Aamulla on myös soitettu eri maissa asuville suvun vanhimmille ja toivotettu "eid mubarak!". Se tarkoittaa "hyvää juhlaa!". On tärkeää muistaa vanhoja ja sairaita juhlan aikana.

Jabary on työvaatteissa, mutta hänen vaimonsa Lida Hafizullahilla ja tämän sisko Saidah Hafizullah ovat pukeutuneet uusiin juhlavaatteisiin.

Ramadan eli muslimien paastokuukausi on päättynyt torstaina. Perjantaina alkoi kolmipäiväinen Id al-Fitr -juhla. Juhlan alkamisen kunniaksi kaikki pukeutuvat uusiin vaatteisiin. Se on perinne.

Perinteen mukaan mies ostaa perheelle uudet vaatteet. Miehet antavat rahaa lapsille ja vaimolleen.

– Rahan antaminen on kuuluu perinteeseen. Rahasta ei saa kieltäytyä, Jabary kertoo.

Joskus suvun vanhimmat antavat rahaa myös miehelle, mutta muuten mies ei saa rahalahjoja.