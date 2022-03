19 kesäkuuta 1944: Neuvostoliiton suurhyökkäys moukaroi Suomea Karjalaa tyhjennetään siviiliväestöstä samaan aikaan, kun jatkosodan ratkaiseva hyökkäys etenee kohti Viipuria.Kari Hokkanen on puolitoistavuotias Isä Taavi Hokkanen on lähtenyt sotatoimialueelle Kari Hokkanen on .