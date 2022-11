Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkintoa tavoittelee kuusi teosta – puolet ehdokkaista käsittelee ihmisen aiheuttamaa tuhoa

Suomen Kirjasäätiö on julkistanut kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon tämän vuoden ehdokkaat. Palkinnon saajaksi on ehdolla yhteensä kuusi teosta: Olli Jalosen Stalker-vuodet (Otava), Marja Kyllösen Vainajaiset (Teos), Heikki Kännön Ihmishämärä (Sammakko), Iida Rauman Hävitys: Tapauskertomus (Siltala), Sami Tissarin Krysa (Aula & Co) sekä Eeva Turusen Sivistynyt ja miellyttävä ihminen (Siltala).