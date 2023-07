Kesäpohjalaisia: Tuula ja Esa Peltola asuvat Australiassa, mutta viettävät kesät Teuvalla, jonne he tekivät talon – "Olemme muuttolintuja"

Pariskunta asuu kaksistaan Tyynen valtameren rannalla sijaitsevassa kaupungissa nimeltä Kiama, joka on noin 120 kilometriä Sydneystä etelään. Alueella on muun muassa isoja maitotiloja, mutta kesäisin paikka muuttuu vilkkaaksi turistikaupungiksi, jossa on erikoisia luonnonsuihkulähteitä.

– Kuumimmat kelit siellä on joulu-tammikuussa, mutta kun se on meren rannassa, se ei ole niin hirveän tukalaa. Aurinko on kyllä aika ärhäkkä, Esa sanoo.