Brittiläinen kirjailija Martin Amis on kuollut, kertoo New York Times. Lehden mukaan Amis kuoli perjantaina kotonaan Floridan Lake Worthissa. Amisin vaimo Isabel Fonseca kertoi New York Timesille, että Amis sairasti ruokatorven syöpää. Amis oli kuollessaan 73-vuotias.