Kirjallisuuden Booker-palkinnon voitti bulgarialaiskirjailija Georgi Gospodinovin romaani Time Shelter

Lontoossa jaetun kirjallisuuden arvostetun Booker-palkinnon on voittanut bulgarialaiskirjailija Georgi Gospodinovin romaani, joka on julkaistu englanniksi nimellä Time Shelter. Kirja on ensimmäinen Bookerin voittanut alun perin bulgariaksi julkaistu romaani. Teoksen käänsi englanniksi Bulgariassa asuva kääntäjä Angela Rodel.