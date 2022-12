Komeetta vie kotimaista elokuvaa kansainvälisyyden aikaan

Tällä hetkellä Komeetalta on elokuvateattereissa kaksi elokuvaa, Paavilaisen ohjaama Kikka! ja Valkeapään Hetki lyö. Syksy on ollut elokuvateattereille hankala. Nuorempi yleisö ei oikein liiku. Kikka! on kuitenkin saanut jo noin 70 000 katsojaa, mikä on tässä markkinassa hyvä saavutus. Ohjukselle myönnettiin joulukuussa Eurimages-tuki. Tätä Euroopan komission myöntämää tuotantotukea on saatu viime vuosina harvoin Suomeen. Se nostaa tuotantoresursseja merkittävästi.