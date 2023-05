KORJAUS: Kajawoodin studioilla ei ole edes rakennuslupaa

Kajawoodin studiohanketta on puuhattu Sotkamoon vuodesta 2017 asti. Tavoitteena on rakentaa huippumodernit tuotantotilat, majoitustilaa sadoille ihmisille ja myös viiden tähden hotelli, jotka houkuttelisivat Hollywood-tuotantoja. Hankkeen kustannusarvioksi on kerrottu 45–50 miljoonaa euroa.