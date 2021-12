Korona on ihmisen pahin katastrofi sitten toisen maailmansodan, mutta edessä on vielä jotain paljon kauheampaa – ”Voi olla, että meidän kohtalona on jäädä kakkoseksi”

Tapaninpäivänä 2004 Kaakkois-Aasiassa Intian valtameren alla jyrähti voimakas maanjäristys, joka nostatti jopa 15 metriä korkeat hyökyaallot. Iskeytyessään rantaan vesimassat pyyhkivät mukanaan kaiken. Suomalaistenkin henkiä vaatinut tsunami tappoi yli 230 000 ihmistä. Kuvassa tsunamin tuhoja Intian Madrasissa.